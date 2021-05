Zugegeben, unser letztes Rätselbild war nicht ganz einfach: Elf Leser haben es trotzdem richtig erkannt. Gesucht war die Litfaßsäule in der Hanhofer Straße in Harthausen. Sie ist eine von 14 solcher runden Anschlagflächen für Werbung in der Verbandsgemeinde.

Es sind schlechte Zeiten für Litfaßsäulen. Dienen sie doch normalerweise der Ankündigung von Veranstaltungen. Doch die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass fast alles, was normalerweise so auf einer Litfaßsäule angekündigt werden könnte, nicht stattfindet.

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen allein stehen 14 Litfaßsäulen, wie Jens Brückmann aus der Abteilung Bürgerdienste der Verbandsgemeindeverwaltung informiert: Sechs stehen in Römerberg, vier in Dudenhofen und jeweils zwei in Harthausen und Hanhofen. Die von uns gesuchte Säule steht in der Hanhofer Straße neben einem kleinen Parkplatz schräg gegenüber des Historischen Tabakschuppens in Harthausen. „Die Litfaßsäulen sind an die Firma Pfälzischer Plakatanschlag verpachtet“, berichtet Brückmann. Die Gemeinde bekomme einen Anteil an den Pachteinnahmen. Die Firma Pfälzischer Plakatanschlag ist ein Familienunternehmen in dritter Generation mit Sitz in Pirmasens. Das Kerngeschäft besteht aus der Errichtung von Außenwerbeflächen und deren Vermietung, also dem Bau von Litfaßsäulen, großformatigen Plakatwänden oder verglasten Werbeformaten wie zum Beispiel an Bushaltestellen. Das Unternehmen hat mit Kommunen in der Pfalz und dem Rhein-Nahe-Gebiet über 300 Verträge für das Betreiben von Außenwerbungsanlagen abgeschlossen.

Erfunden hat die Litfaßsäule Mitte des 19. Jahrhunderts ein Berliner Drucker. Seine Name war Ernst – Sie ahnen es schon – Litfaß. Damals war Werbung nicht der Hauptzweck der Säulen. Litfaßsäulen überbrachten einst Kriegsdepeschen oder riefen zu Wahlen auf. Heute sind es vor allem Kulturschaffende, allen voran Konzertveranstalter, Clubs und Theater, die Litfaßsäulen für Ankündigungen nutzen. Denn günstiger lässt sich kaum Werbung machen.

Litfaßsäulen wirken bisweilen wie Relikte aus vergangenen Zeiten. Dabei erlebte Außenwerbung zuletzt noch einen Boom in Deutschland. Das zeigen Studien und Zahlen zum „Out of home“-Markt (OOH), wie die Werbeform mit Plakatwänden oder auch digitalen City-Light-Boards mittlerweile genannt wird. „OOH ist das einzige traditionelle Mediensegment, das ein stetiges Wachstum der Werbeeinnahmen verzeichnet“, heißt es zum Beispiel im Branchenreport der Marktforscher Magna und Rapport. Danach sind die Einnahmen weltweit zwischen 2010 und 2018 um durchschnittlich 4,1 Prozent pro Jahr gewachsen, in Deutschland waren es sogar gut fünf Prozent.

Der Marktanteil von Außenwerbung ist dadurch laut Analyse auf mittlerweile zehn Prozent gestiegen, jedenfalls was die traditionellen Medien angeht. Gründe für den Boom von OOH gibt es mehrere. Einer davon ist, dass die Verbraucher zunehmend mobil sind. Da die Menschen weniger vor Computer und Fernseher sitzen, kommt Werbung im öffentlichen Raum eine größere Rolle zu.

Und die Auswahl ist groß: Fast 300.000 Plakatmedien stehen den Werbekunden dabei in Deutschland zur Verfügung, meldet der Fachverband Außenwerbung: Großflächen am Straßenrand, Poster an Bushaltestellen oder auch die Litfaßsäule. Die meisten Litfaßsäulen gibt es europaweit Schätzungen zufolge übrigens in der Stadt, wo sie auch erfunden wurde: In Berlin sollen rund 3000 davon stehen.

