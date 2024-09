„We Serve: Gemeinsam Gutes Tun“ – das ist das Motto der Lions Clubs. Zu den knapp 1600 Serviceclubs in Deutschland gehört jetzt auch einer in Limburgerhof. Die erste Führungsspitze des Lions Clubs Limburgerhof sind Manfred Schnapp (Präsident) und Helena Pfaff-Vanecek (Vizepräsidentin). Hier erklären sie, wie sich die ersten Wochen des Clubs gestalten und was geplant ist.

Findungsphase nennt man es, wenn ein Sportler neu zu einer Mannschaft kommt. Wenn sich ein Verein komplett neu gründet, Menschen, die vorher