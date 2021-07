In der Rottstraße in Neuhofen haben unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr einen Stein auf einen fahrenden Linienbus geworfen. Dadurch zersprangen nach Angaben der Polizei die Seitenscheibe und eine Anzeigetafel über dem rechten Vorderrad. Nur durch Glück sei keiner der Fahrgäste verletzt worden. Der Sachschaden am Bus beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.