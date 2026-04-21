Seit Jahren verbindet das Ehepaar Schreiner aus Limburgerhof Radsport und soziales Engagement. Im Mai führt die Benefiztour von Madrid nach Lissabon.

Sie satteln wieder ihre Stahlrösser: Hildegard und Ansgar Schreiner aus Limburgerhof starten am Dienstag, 12. Mai, zu ihrer siebten Benefiz-Radtour. Wie das katholische Stadtdekanat Ludwigshafen mitteilt, führt die diesjährige Strecke von Madrid nach Lissabon. Mit den Spenden sollen erneut soziale Projekte in der Region unterstützt werden. So fließt der Erlös der Tour an den Förderverein Hospiz und Palliativ sowie an den St. Elisabethenverein Hl. Christophorus. Unterstützt werden sollen konkret der geplante Hospizneubau in Maxdorf, der laut Mitteilung von Ulrike Fries initiiert wurde sowie die sozial-kulturelle Messdienerinnen- und Messdienerarbeit der Pfarrei Hl. Christophorus in Waldsee.

Vor dem Start der eigentlichen Reise wollen die Schreiners nach Angaben des Stadtdekanats zunächst nach Speyer zur Pilgerstatue radeln. Begleitet werden sie dabei von den Messdienerinnen und Messdienern aus Waldsee. Das Ehepaar ist bereits seit Jahren mit Benefiztouren unterwegs. Schon 2008 und 2009 sammelten beide mit dem Fahrrad Spenden für das Hospiz Elias in Ludwigshafen; damals war Santiago de Compostela das Ziel. Seit 2017 radelten sie mit Unterbrechungen stets in Richtung Mittelmeer: von Limburgerhof rheinaufwärts bis zum Bodensee, dann über den Zuger- und Vierwaldstättersee, den Furka-Pass und entlang der Rhone bis ans Mittelmeer. 2023 erreichten sie Barcelona, im vergangenen Jahr ging es über Valencia und Alicante bis nach Santa Pola.

Am Mittelmeer zu touristisch geworden

„Ein besonders eindrückliches Erlebnis war für uns unter anderem der Besuch der Sagrada Família in Barcelona sowie eine Tagestour zum Kloster Montserrat“, berichtet Hildegard Schreiner in der Mitteilung. Für die diesjährige Route habe sich das Ehepaar bewusst neu orientiert. „Am Mittelmeer ist es uns zu touristisch geworden, daher haben wir für dieses Jahr die Pilgerroute von Madrid nach Lissabon ausgewählt“, sagt Ansgar Schreiner. Die Strecke führt den Angaben zufolge über die Pilgerzentren Avila und Fatima sowie über die kastilische Hochebene, die Hügel der Extremadura und durch Zentralportugal bis zum Atlantik.

Die persönliche Motivation beschreibt Ansgar Schreiner so: „Uns liegt das Engagement des Vereins für Pflegebedürftige und Schwerstkranke am Herzen, da meine Frau und ich selbst bei der Begleitung unserer Eltern in ihren letzten Lebenstagen erfahren durften, wie wertvoll gerade in dieser Zeit eine fachkundige empathische karitative und palliative Unterstützung ist.“

Wie das Stadtdekanat weiter mitteilt, ist Ansgar Schreiner stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Hospiz und Palliativ. Zudem habe er bereits mit einem 50-Stunden-Orgelmarathon und Benefizkonzerten Spenden für diese Hilfsdienste gesammelt. Der Förderverein unterstützt nach Angaben des Stadtdekanats unter anderem das stationäre Hospiz Elias, die Palliativstationen im St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus sowie im Klinikum Ludwigshafen. Außerdem fördert er die Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienste in der Region. Laut Mitteilung zählt der Verein aktuell rund 300 Mitglieder und finanziert unter anderem Musik- und Kunsttherapie, Blumenschmuck auf der Palliativstation des St. Marienkrankenhauses sowie Fortbildungen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Auch ein Kochkurs für trauernde Ehemänner wird unterstützt.

Noch Fragen?

Wer die Benefiz-Radtour unterstützen möchte, kann nach Angaben des Stadtdekanats folgendes Konto spenden: Hildegard und Ansgar Schreiner, Sparda-Bank Südwest eG, IBAN: DE52 5509 0500 0100 4810 76, BIC: GENODEF1S01, Verwendungszweck: „Radspende“.