Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die neue Güterbahntrasse kommt. Auch durch Limburgerhof? Das ist noch unklar. Wir haben die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat gefragt, wie sie zu diesem Thema sowie zu einer möglichen besseren Versorgung des Nordteils der Gemeinde stehen. Und dann muss nach der Wahl eine zentrale Stelle im Rathaus neu besetzt werden.