Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gegessen wird immer. Auch in Corona-Zeiten. Die Bioland-Gärtnerei Blattlaus ist ein kleiner Gemüseanbaubetrieb in Maxdorf und bietet mit den Abo-Kisten einen Lieferservice direkt an die Haustür. Das Geschäft brummt. Und die Kapazitäten wurden jetzt erweitert.

Sieben Uhr am Morgen. An den beiden Packstationen herrscht bereits reger Betrieb. Pilze werden gewogen, Äpfel geholt, Kiwis gezählt oder Gurken gestapelt. Beate Heil und Angelika Niederberger