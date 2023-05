Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wohnmobil-Dinner bietet Hartmut Götten, Wirt des Iggelheimer Naturfreundehauses, seit Dezember an. Als er Mitte März beantragte, dass seine Gäste in ihrem Wohnwagen auch übernachten dürfen, hat ihm die Kreisverwaltung in Ludwigshafen die Wohnwagen-Dinner ganz verboten – obwohl es andernorts erlaubt ist.

Fünf Monate lang ist Essengehen wegen Corona nun schon verboten – aber liefern geht. Und es gibt kreative Ideen, das Wohnmobil-Dinner zum Beispiel. Hartmut Götten ist im