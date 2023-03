Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Neuhofener Gemeindebücherei geht eine Ära zu Ende. Das Führungsteam, Ernst Bein und Daniela Claus, verabschiedet sich. In diesen Wochen übergeben sie die Leitung Martina Feurer. Es bleiben tolle Erinnerungen. An Bücherduft. Glückliche Bücherfans. Und Plätzchen an Weihnachten.

Wie kann man die Fülle von 65 Jahre ehrenamtliches Wirken in einem kurzen Zeitungsbericht würdigen? Zumindest nicht allumfänglich. Aber seine 2011 erhaltene Auszeichnung