20 Jahre lang hat Uwe Stein die Polizeiinspektion Schifferstadt geleitet. Jetzt geht er zum Ende des Monats in Ruhestand. Warum er Polizist wurde, warum er aus dem Saarland in die Pfalz gezogen ist und was er an seinem Beruf besonders schätzt – darüber hat er mit uns gesprochen. Auch über Applaus in der Markthalle.

Sozialarbeiter zu werden, das hatte sich der heute 62-Jährige ursprünglich mal überlegt. Freunde erzählen aber, er habe schon als Kind davon gesprochen, Polizist zu werden. „Eigentlich