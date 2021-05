In Mutterstadt gibt es einen neuen Bauamtsleiter. Sven Lehmann hat den über 30 Jahre tätigen Werner Klein abgelöst. Im Bereich Bauen ist der 54-jährige Ruchheimer kein Neuling. Auf ihn kommen viele Projekte zu, zum Beispiel der Kindercampus.

Sein Weg ins Büro ist bedeutend kürzer geworden. Die Kilometer, die er jetzt weniger fahren muss, bringen ihm neue Lebensqualität, sagt Sven Lehmann. Der 54-Jährige hat am 6. Januar in Mutterstadt als Fachbereichsleiter der Bauverwaltung angefangen. In der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels hatte er bereits die gleiche Position inne. Dort hat er insgesamt acht Jahre gearbeitet, ab 2016 als Leiter der Bauabteilung. Lehmann wohnt in Ruchheim. Bis Mitte März hat er das Ressort noch zusammen mit Werner Klein geleitet. Klein hat ihn in dieser Zeit eingearbeitet. „Das hat gut geklappt und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar“, sagt Lehmann, der einen umfassenden Überblick über die laufenden Projekte in Mutterstadt gewonnen hat. Nun ist Werner Klein im Ruhestand. Seinem Nachfolger liegt die neue Wirkungsstätte sehr am Herzen. Deswegen möchte er sich auch nicht auf erzielten Erfolgen ausruhen: „Stillstand gibt es bei mir nicht. Ich möchte die Attraktivität von Mutterstadt weiterhin erhöhen, die Maßnahmen so reibungslos wie möglich umsetzen.“

Erfahren in Verwaltung und Handwerk

Sven Lehmann hat zu Beginn seiner beruflichen Karriere eine Ausbildung zum Maurer absolviert und deshalb auch die handwerkliche Seite der Arbeit bereits kennengelernt. Der 54-Jährige stammt eigentlich aus dem Berliner Raum, 1990 kam er in die Pfalz, für ihn eine „wunderschöne Gegend“. Er hatte auch schon vor seinem Umzug Verwandtschaft hier, sagt er. Dass er nicht nur in der Bauverwaltung, sondern auch schon im praktischen Bereich tätig war, sieht der 54-Jährige als Vorteil: „Das hilft natürlich beim Planen, weil ich so zum Beispiel gut einschätzen kann, wie lange gewisse Arbeitsschritte dauern.“

Nach seiner Ausbildung hat Lehmann an der Ingenieurschule für Bauwesen in Berlin studiert und als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Schließlich hat er noch an der Mannheimer Universität seinen Betriebswirt gemacht. „So habe ich sowohl die technische als auch die monetäre Komponente erfahren“, sagt Lehmann rückblickend. Weil er schon in allen Bereichen der Bauabwicklung Erfahrung sammeln konnte, ist er sich sicher, für den Posten der richtige Mann zu sein. „Meine Aufgaben hier sind mit denen in Annweiler vergleichbar.“

Hoher Qualitätsanspruch

In den 30 Jahren Pfalz hat der Baufachmann sich hier eine Existenz aufgebaut. Die Landschaft gefällt ihm und deswegen nutzt er sie gerne zum Wandern und Joggen. „In der wenigen Freizeit, die man als Bauamtsleiter hat, ist das ein guter Ausgleich“, sagt er. „Ich versuche auch, am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“ Er besuche Konzerte und Theaterstücke, schaue gerne bei den Wettkämpfen der Gewichtheber vom AC Mutterstadt vorbei.

Für Lehmann ist der Bauhof ein besonderes Plus der Gemeinde. „Das Team ist jederzeit in der Lage, Gefahren zu beseitigen und für Sicherheit zu sorgen“, lobt er. Der Neubau des Bauhofs im Gewerbegebiet „An der Fohlenweide“ zählt zu den zwei großen Projekten, denen Lehmann sich gegenübersieht. Das andere ist der Kindercampus. Dabei geht es um die Erweiterung der Pestalozzi-Grundschule und den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem alten Bauhofgelände. „Ansonsten stehen in nächster Zeit noch viele Sanierungsarbeiten in verschiedenen Einrichtungen an – zum Beispiel in Sachen Brandschutz und Datenerweiterung.“ Zudem soll das rund 20 Hektar große Neubaugebiet Süd-West erschlossen, verschiedene Straßen sollen saniert werden.

Lehmann ist ein absoluter Verfechter von Qualität. „Pfusch am Bau ist bei heutiger Technik und akribischer Planung eigentlich gar nicht möglich“, sagt er. Natürlich könnten dennoch, insbesondere im Tiefbau, immer mal unvorhergesehene Schwierigkeiten auftauchen. Denn unter die Erde lasse sich eben schwerer blicken als in die Höhe. „Bei Problemen ist mir ganz wichtig, dass darüber geredet und gemeinsam mit gegenseitigem Respekt an einer Lösung gearbeitet wird.“ Essenziell für den 54-Jährigen ist auch, bei allen Vorhaben die Bürger einzubinden.

Zur Sache: Bauamtsleiter Werner Klein ist im Ruhestand

Nach 32 Jahren als Leiter der Bauverwaltung hat sich Werner Klein in den Ruhestand verabschiedet. Geboren und zur Schule gegangen ist Klein im Landkreis Südliche Weinstraße. 1982 zog er nach Mutterstadt und trat eine Stelle in der Privatwirtschaft an. Ab 1984 war er beim Staatsbauamt in Landau tätig, bevor er im Januar 1988 in Mutterstadt die Leitung des Fachbereichs „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“ – so der neue Name der Abteilung – übernahm. Klein ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter und zwei Enkel. Eine ganze Reihe öffentlicher Gebäude und Einrichtungen wurden unter seiner Leitung errichtet, umgebaut oder modernisiert. Beispiele sind das Historische Rathaus, der Sportpark, das Palatinum, das Feuerwehrhaus und das Haus des Kindes. In seiner Amtszeit wurden außerdem das Gewerbegebiet erweitert und zahlreiche Ortsstraßen saniert und ausgebaut.