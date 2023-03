Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Siegfried Abler mit seinen Werken im November an der Neuhofener Hobbykünstler-Ausstellung teilnahm, fragten sich viele Besucher: Wer ist dieser Mann?

Es ist leicht, mit Siegfried Abler ins Gespräch zu kommen. Aber es ist schwierig, herauszufinden, was seine Triebfeder ist, so eindringliche Gedichte zu schreiben. Dunkle Flecken in seinem Leben gibt man