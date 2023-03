Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für viele Neuhofener ist Michael Klamm der Hausarzt seit über 30 Jahren. Ans Aufhören denkt der gerade 63 Jahre alt gewordene Mediziner noch lange nicht. Dafür gibt es zu viel zu tun – als Ausbilder etwa oder Impfarzt gegen Covid-19. Ein Thema, zu dem er eine klare Haltung hat.

Wie viele Patienten er in seiner Praxis in der Neuhofener Rottstraße in den vergangenen Jahrzehnten behandelt hat, weiß Michael Klamm nicht. Sicher ist, dass er als einer der ersten