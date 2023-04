Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist schon eine Herausforderung, in Coronazeiten den Kirchenalltag zu bewältigen. Für angehende Pfarrer bedeutet es, dass ihr Gemeindepraktikum zusätzliche Inhalte bekommt. Und in Neuhofen gibt es eine weitere Besonderheit. Wegen Sanierungsarbeiten ist die Kirche noch bis September geschlossen und da ist zusätzliche Kreativität gefragt. Das bekommt derzeit Vikar Julian Kraul hautnah zu spüren.

Seit ein paar Wochen ist Julian Kraul Vikar in Neuhofen und wird in den nächsten 14 Monaten seine praktische Ausbildung bekommen. Von Pfarrer Ralph Gölzer lernt er gerade, was Improvisationstalent