Für seine Bachelor-Arbeit hat Florian Sold mit drei Kommilitonen eine Vergleichsplattform für die Duplikaterkennung in Datensätzen entwickelt. Klingt kompliziert? Ist es bestimmt auch. Aber der Schifferstadter liebt digitale Herausforderungen und löst gerne Probleme.

Florian Sold liebt Herausforderungen. Vor allem, wenn sie digitaler Natur sind. Seinen ersten Computer hatte er schon im Alter von acht Jahren. „Aber die ersten vier bis fünf Jahre habe ich ihn einfach nur benutzt“, sagt der 21-Jährige. Dann habe er jedoch immer mal wieder etwas ausprobiert und dabei festgestellt, welche Dinge der Computer noch nicht kann. Und so begann er, sich mit dem Programmieren zu beschäftigen. Vor rund drei Jahren hat der Schifferstadter seine Heimat verlassen, um in Potsdam am renommierten Hasso-Plattner-Institut (HPI) „IT-Systems Engineering“ zu studieren. Erste Programmiererfolge konnte er jedoch schon in seiner Schulzeit am Paul-von-Denis-Gymnasium vorweisen.

Mit dem Schulvertretungsplan fing es an

Nach verschiedenen kleineren Projekten, die er nur für sich in Angriff genommen hat, nahm sich Florian Sold in der 10. und 11. Klasse den digitalen Vertretungsplan seiner Schule vor. „Zu dem Zeitpunkt hatte jeder schon ein Smartphone“, erinnert sich der Schifferstadter. Der Vertretungsplan sei damals jedoch nur online über die Homepage verfügbar und in der Darstellung nicht für Smartphones optimiert gewesen. Gemeinsam mit einem Mitschüler hat er das Problem auf eigene Initiative hin in Angriff genommen und durfte für die Entwicklung einer entsprechenden App auch so manche Informatikstunde nutzen. „Am Ende haben die Schüler dann sogar eine Benachrichtigung aufs Handy bekommen, dass gleich eine Stunde ausfällt“, freut er sich.

Besonders wichtig sei für ihn die Bestätigung durch das positive Feedback gewesen, sagt Sold. „Da wusste ich, dass ich weiter in diese Richtung gehen will.“ Seine Leistungskurse Physik, Chemie und Englisch hätten ihn dann schon auf das spätere Studium vorbereitet. „Es ist gut, wenn man gelernt hat, wie man strukturiert arbeitet“, so der 21-Jährige. Allerdings sei er bis zum Abitur noch der festen Überzeugung gewesen, dass er in der Region bleiben werde. Zumal er hier bereits mit 18 seine eigene IT-Firma namens FS Internetdienstleistungen gegründet hatte.

Dass er kurz darauf dann doch die Pfalz verlassen hat, lag an einem Blick in das CHE Hochschulranking. „Da hat das HPI in allen Kategorien abgeräumt“, berichtet Sold. Das veranlasste ihn, sich genauer über das Institut zu informieren, das gemeinsam mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät bildet. Bei einem mehrtägigen Besuch in der brandenburgischen Landeshauptstadt nahm er das HPI genauer unter die Lupe und war begeistert. Und als seine Bewerbung angenommen wurde, packte er schon vor Semesterbeginn seine Koffer und zog nach Potsdam.

Was „Snowman“ kann

Nun, knapp drei Jahre später, hat er nicht nur seinen Bachelor-Abschluss in der Tasche, sondern außerdem das gute Gefühl, mit seinem Bachelor-Projekt auch eine Lösung für ein Problem gefunden zu haben, das in Wirtschaft und Gesundheitswesen oft wertvolle Zeit und Geld kostet. Mit drei Kommilitonen hat er unter Leitung von Professor Felix Naumann die Vergleichsplattform „Snowman“ entwickelt. Diese soll dem Nutzer helfen, genau das Programm zu finden, das am zuverlässigsten doppelte Einträge in seinen spezifischen Datensätzen aufspüren kann.

Warum dies so wichtig ist, erklärt Florian Sold am Beispiel von Krankenhäusern. Dort könne es passieren, dass für einen Patienten mehrere Einträge angelegt werden, etwa weil es einen Schreibfehler im Namen gebe. Wenn nun aber nur bei einem dieser Einträge die wesentliche Information zur Medikation stehe, könne dies gravierende Folgen haben. Auch in Unternehmen kämen Dopplungen in Datensätzen häufig vor. Und wenn deshalb etwa bei Marketingkampagnen potenzielle Kunden mehrfach kontaktiert würden, könne dies dem Unternehmen schaden. „Der Verlust ist für Unternehmen auch finanziell spürbar“, weiß Sold.

SAP als Projektpartner

Doch wie arbeitet „Snowman“? „Das Programm ist in der Lage, Ergebnisse der verschiedenen Programme mit einer Musterlösung zu vergleichen“, erklärt der IT-Experte. Dabei könne man an verschiedenen Stellschrauben drehen, je nachdem, welche Kriterien besonders relevant seien. „Das gab es so noch nicht“, stellt Sold klar. Und weil in der Praxis entsprechende Musterlösungen oft nicht vorlägen, liefere „Snowman“ diese gleich mit.

Projektpartner bei der Entwicklung war der Walldorfer Softwarespezialist SAP SE, wo das Programm bereits eingesetzt wird. „Snowman schafft eine höhere Transparenz bei unseren Algorithmen und macht unsere Prozesse noch effizienter“, lobt Ashish Shrivastava, Data Matching Professional bei SAP SE.

„Es lohnt sich, etwas zu wagen“

Für Florian Sold, der derzeit bei seiner Familie in Schifferstadt ist, geht es derweil bald mit dem Studium in Potsdam weiter, wo er noch seinen Master machen möchte. „Hauptberuflich möchte ich danach Probleme lösen“, sagt er. Da er sehr gerne mit anderen Menschen redet und zusammenarbeitet, stellt er sich dabei das Komplettpaket von der Problemdefinition über die Entwicklung bis hin zur Präsentation vor. Wo er später einmal arbeiten werde, sei noch offen. Aber er fühlt sich durch das interaktive und praxisnahe Studium bestens gerüstet: „Das HPI hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, etwas zu wagen.“