Eigentlich hat er länger bleiben wollen. „Ich war zufrieden, habe nichts vermisst und hatte noch viele Ideen“, sagt Pfarrer Stefan Höhn. Nun aber verlässt der promovierte Theologe die Kirchengemeinden Dannstadt und Hochdorf-Assenheim und wird theologischer Vorstand beim Diakoniezentrum Pirmasens.

Zum 1. September wechselt Pfarrer Stefan Höhn in die Westpfalz, verabschiedet wurde er bereits am 1. August mit zwei Gottesdiensten in den Gemeinden Assenheim und Dannstadt. Er blickt