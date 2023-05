Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nein sagen, ist nicht sein Ding, Däumchen drehen auch nicht und wenn Horst Hook etwas zusagt, macht er es mit Herzblut. Schriftführer im Heimat- und Geschichtsverein war er 25 Jahre lang. Jetzt ist er Ehrenvorsitzender. Und noch viel mehr.

Horst Hook ist Altriper durch und durch. Vor ziemlich genau 80 Jahren wurde er in dem Haus geboren, in dem er heute noch wohnt. In Altrip ging er zur Schule und als die beendet war, trat er 1957 eine Lehre