Beruflich an Autos herumschrauben und im Urlaub ein Job auf der Rennbahn – Patric Spindler hat seinen Lebenstraum verwirklicht, auch wenn er einige Dämpfer einstecken musste.

Klischeehafter hätte es kaum beginnen können. „Ich war so ein typischer Junge“, erzählt Patric Spindler (36). Alles, was Räder hat, faszinierte ihn. Als Kind spielte er am liebsten mit Autos, und sobald er mit dem Schraubenschlüssel umgehen konnte, schraubte er am Fahrrad seines Vaters herum. Später dann am eigenen Mofa und an denen der Freunde. „Ich glaube, jeder Roller in meiner Umgebung war damals unter meiner Fuchtel“, sagt er und lacht. Und das ziemlich erfolgreich, zumindest aus Fahrersicht. Die Polizei staunte nicht schlecht, als sie die Jugendlichen auf dem Rheindamm stoppte und feststellte, dass Spindlers Mofa fast 100 Kilometer pro Stunde fahren konnte. Das bescherte dem Bastler ein paar Sozialstunden, seinen Tatendrang konnte das aber nicht ausbremsen.

Nur mit der Schule hatte er es so gar nicht. „Ich bin nicht so der Theoretiker. Meine Leistungen waren unterirdisch“, gibt er zu. Das Experiment Realschule war gescheitert, die zweite Fremdsprache ging gar nicht. Auf die Hauptschule hatte er auch keine Lust, er wollte Kfz-Mechatroniker werden. „Den Hauptschulabschluss konnten wir ihm Gott sei Dank noch abringen“, erzählt sein Vater Reinhard Spindler. Das Bewerbungszeugnis in der neunten Klasse war, vorsichtig ausgedrückt, nicht rosig und es hagelte Absagen. „Sehr frustrierend war das“, erinnert sich Spindler.

Praktikum führt zur Lehrstelle

Doch dann brauchte seine Mutter ein neues Auto. Der Deal des Vaters, er zahle das Auto bar, wenn der Sohn dort eine Lehrstelle bekomme, ging zunächst nicht auf. Mit 15 Jahren war Patric viel zu jung. Azubis mussten einen Führerschein haben. Immerhin durfte er ein einwöchiges Sonderpraktikum während der Schulzeit machen. Schon am zweiten Tag stand fest: Spindler bekommt die Lehrstelle.

Labrador-Dame Muffin gehört zum Team. Foto: Christine Kraus

„Das Arbeitsleben war brutal, ich war sensibel und wenn jemand geschrien hat, stand ich beleidigt im Eck“, erinnert er sich. Am liebsten hätte er alles geschmissen, bis er an den richtigen Ausbilder kam. „Der hat gesehen: Ok, der kann nichts, aber der will.“ Wille versetzt bekanntlich Berge, und wenn es das richtige Fach ist, macht sogar Berufsschule Spaß. Er habe gar nichts mehr lernen müssen, alles einfach nur so aufgesaugt. Drei Jahre später bekam er einen der besten Gesellenbriefe im Bereich der Handwerkskammer Ludwigshafen überreicht. Im anschließenden Leistungswettbewerb der Handwerkskammer sei er Dritt- oder Viertbester landesweit gewesen, sagt er stolz.

Meisterschule als schönste Zeit

Ein paar Jahre blieb er noch bei seiner Ausbildungswerkstatt, war mit 21 Peugeot-Techniker, hätte Werkstattleiter werden können. Doch Patric Spindler wollte sich selbstständig machen, kündigte und absolvierte ein Jahr Meisterschule in der Heinrich-Lanz-Schule in Mannheim. „Das war das schönste Jahr im Leben“, erzählt Spindler. Nebenbei jobbte er in einer Autowerkstatt in Maudach. Mit 24 schaffte er als einer von 35 der angetretenen 188 Schülern die Meisterprüfung auf Anhieb. Jetzt stand der Selbstständigkeit nichts mehr im Weg. Doch zuvor brach er mit der damals neuen Freundin, seiner heutigen Frau, zu einer dreimonatigen Australienreise auf. Selbstredend, dass er auch da an Autos rumgeschraubt hat.

Suche nach eigener Werkstatt

Wieder zurück arbeitete er zunächst Montag bis Mittwoch in der Maudacher Werkstatt, von Donnerstag bis Samstag baute er seine Hinterhofwerkstatt in Waldsee auf. Nach zwei Jahren konzentrierte er sich nur noch auf den eigenen Betrieb. „Alles ohne Bankkredite. Ich wollte nicht gleich von null auf hundert gehen“, erzählt er. Es sei gut gelaufen, nur der Platz sei sehr beengt gewesen. Er hätte gerne eine Waldseer Kfz-Werkstatt übernommen. Doch die hatte einen anderen Nachfolger. Auch die Übernahme eines Autohauses in Mutterstadt hatte nicht geklappt. „Ich war am Boden. Du willst, du kannst, die Leute sind zufrieden, aber du findest keine eigene Werkstatt“, sagt er.

Patric Spindler (rechts) und die Mitinhaber von Car Solutions: Philipp Hört (links) und Florian Lehr. Foto: Christine Kraus

In dieser Zeit kam Florian Lehr, IT-Experte und Autonarr wie Spindler, fast täglich in die Werkstatt. Als Anfang 2024 ein Kunde erzählte, dass in Altrip, im Ried 17, eine Halle leer stehe, sind Spindler und Lehr gleich hingefahren. „Das hat ganz heftig wüst ausgesehen“, beschreibt Spindler den ersten Eindruck. Die Männer haben drei Monate geschuftet und aus der Bauruine eine Werkstatt gemacht. Im Oktober 2024 eröffneten sie „CarSolutions“.

Innen ist es top, außen müssen sie noch renovieren, doch dafür müssen sie noch ein bisschen Geld verdienen, denn sie sind stolz, nach wie vor alles ohne Kredit gestemmt zu haben. Etwas später stieg der autobegeisterte Groß- und Außenhandelskaufmann Philipp Hört in die Firma ein. Die drei beschäftigen einen Auszubildenden, ein zweiter steht schon in den Startlöchern.

Auf Rennstrecken unterwegs

Weil auch der begeistertste Kfz-Mechatroniker irgendwann Feierabend hat, hat Spindler noch ein passendes Hobby: Als technischer Kommissar beim Deutschen Motorsportbund hat er vor den Rennen auf dem Hockenheimring Autos und die Strecke überprüft. Inzwischen ist er Rennmechaniker für Biehl Racing aus Mönchengladbach und am Wochenende und im Urlaub auf verschiedenen Rennstrecken Europas unterwegs. „Ach ja, und Kfz-Sachverständiger bin ich auch noch“, sagt Spindler nebenbei. Während er erzählt, weicht ihm seine Labrador-Hündin Muffin nicht von der Seite. Sie ist Spindlers einziges Hobby ohne vier Räder und gehört zum Team von CarSolutions.