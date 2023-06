Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Arbeit am Schreibtisch ist Bea von Borcke nie leicht gefallen. Eine Auszeit in Neuseeland zeigte ihr, was sie wahrscheinlich schon längst wusste. In der Natur kann sie zu sich selbst finden, Kraft schöpfen und eine seelische Ausgeglichenheit finden. Und warum kann, was ihr guttut, nicht auch die gleiche Wirkung auf andere haben?

„Ich bin ein Kind des Waldes“, sagt Bea von Borcke. Ihr Nachname klingt schon fast nach Programm, bei ihrem Spiel mit dem Vornamen wird es noch deutlicher: „B“ steht bei ihr für