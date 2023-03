Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es läuft vieles nicht rund in Sachen Barrierefreiheit. Das weiß Bärbel Galle aus eigener Erfahrung in ihrer Familie. Die 54-Jährige möchte selbst etwas tun, Betroffene unterstützen. Als neue ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Schifferstadt will sie loslegen.

„Ich freue mich wirklich sehr über das mir anvertraute Ehrenamt.“ Dass ihre Bewerbung zur Behindertenbeauftragten als Nachfolgerin von Gerhard Wissmann gleich erfolgreich