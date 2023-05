Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dajana Krüger arbeitet als Künstlerin in Frankfurt und New York. Vor allem die Stadt, die niemals schläft, inspiriert sie, ermöglicht den Austausch mit anderen Künstlern und ein Netzwerk, das sich ständig erweitert. Kommt sie auf Besuch in ihr Altriper Elternhaus, genießt sie die Ruhe.

Oft ist sie nicht in der Heimat. Dafür hat die 32-Jährige, die gerade ihre erste große Ausstellung vorbereitet, viel zu wenig Zeit. Wir treffen sie über die Osterfeiertage,