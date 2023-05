Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man kann auch ziemlich gut mit Rollstuhl schunkeln, wie beim Freiluftkonzert der Old Bones am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände des Maximilianstifts in Maxdorf zu sehen war. Es war das letzte in der Reihe der musikalischen Sommersessions.

„Griechischer Wein“ tönt es über das Freigelände am Seniorenheim, und die Bewohner singen kräftig mit. Zu Beginn des Konzerts dankt Carola Kassel, Vorsitzende des Seniorenbeirats,