Eine Firma aus Villingen-Schwenningen vervollständigt die LED-Beleuchtung auf den Straßen der Maxdorfer BASF-Siedlung. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Eilentscheidung von Bürgermeister Werner Baumann (CDU) nachträglich gebilligt.

„Das ist unschlagbar günstig“, sagt der Ortsbürgermeister im RHEINPFALZ-Gespräch. In der Tat hatte die Gemeinde da kaum Spielraum, ist sie doch verpflichtet, den wirtschaftlichsten, also günstigsten Anbieter zu nehmen. In diesem Fall eben die Firma aus Villingen-Schwenningen, deren Angebot laut Beschlussvorlage bei 51.170 Euro lag. Zum Vergleich: Die Angebote der vier anderen Interessenten bewegten sich in einem Rahmen zwischen gut 110.000 und gut 457.000 Euro.

Der Ortschef ist von der Entscheidung überzeugt. Nicht nur wegen des günstigen Angebots. „Wir gehen da einen neuen Weg. Wir können bei diesen Leuchten eine Absenkung, zum Beispiel zwischen 22 und 6 Uhr programmieren.“

In Absprache mit den Beigeordneten und den Fraktionsvorsitzenden hat Baumann den Auftrag bereits per Eilentscheidung vergeben, da hier bestimmte Fristen einzuhalten waren, die ein Warten auf die Sitzung nicht möglicht gemacht haben. Der Rat hat Baumanns Entscheidung rückwirkend gebilligt.