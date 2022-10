Mit der ersten Veranstaltung für Erwachsene nach der Corona-Pause landete die Gemeindebibliothek Mutterstadt einen Volltreffer. Vor vollen Reihen unterhielt Dirk Omlor bei seiner ersten Lesung überhaupt. In seinem Buch „Ein Hamster gegen die Einsamkeit“ geht es um seine Erlebnisse beim Online-Dating.

Auch wenn es von Männern oft heißt, dass sie sich schwertun, über Gefühle zu sprechen, wie Büchereileiterin Birgit Bauer in ihrer Begrüßung sagte, gebe es wohl auch Ausnahmen wie Dirk Omlor. Der Wirtschaftsjournalist, der auch als Zauberer und Comedian in der Rolle des saarländischen Taxifahrers Rudi Lauer auftritt, überzeugte die Zuhörer recht schnell. Den Stoff lieferten ihm dazu seine Erlebnisse mit Internet-Dating-Portalen. „Zwischen 2008 und 2011 – mit einem Jahr Pause“ hat er – wieder Single nach 14 Jahren Ehe und Vater von zwei Kindern und ganz zufrieden mit seinem Leben – gemerkt: „Was zu meinem Glück fehlt? Eine Frau.“

Mit gleich zwei Dates an einem Tag ging es los. Was er bei den Treffen erlebt hat, schilderte Omlor sehr lebendig und mit einem Augenzwinkern, sowohl die Begegnungen, aber auch selbstkritisch seine „Macken“. Ein sympathischer Zug, der den Zuhörern gefiel. „Ich habe Tagebuch geführt“, erzählte Omlor. Der 53-Jährige räumte ein, dass er lange gezögert habe, das Buch zu schreiben. Doch in der Corona-Zwangspause, während der er keine Auftritte als Zauberer und Comedian hatte, legte er los und setzte sich immer an den Wochenenden an den Schreibtisch. Namen seien verändert worden, um die Personen zu schützen, betonte er.

Urzeit-Krebse und Diättipps

„Ich habe nicht nur das Online-Dating beschrieben, sondern zwischendurch auch aus meinem Leben erzählt“, berichtete der frischgebackene Autor. Über seine Versuche, mit seinen Töchtern Urzeit-Krebse in einer Vase zu züchten oder Diättipps von Freunden umzusetzen, was Dirk Omlor mit sehr viel Humor erzählte und damit für viel Erheiterung sorgte.

Nach der Pause, in der die Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek die Gäste zum Büfett einluden, schlüpfte Dirk Omlor in seine Rolle als Saarländer Rudi Lauer beim ersten Besuch eines Weinfestes in der Pfalz und als Magier. Die Zuhörer wurden bei den Zaubertricks auch miteinbezogen, als es um das Verschwinden einer Spielkarte ging, die vom Zaubergehilfen, dem Schnarchbär, einem Plüschtier, gefunden wird.

Disziplin zum Schreiben nötig

Weitere Kostproben aus dem Buch folgten. Dass es nicht einfach war, vom Journalisten zum Autor zu werden („es braucht sehr viel Disziplin“) und vor allem einen Verlag zu finden, räumte Dirk Omlor ein. Aber: Das Schreiben habe Spaß gemacht und er habe schon Ideen für ein neues Buch, verriet er den Zuhörern. Sie waren bis zum Schluss gespannt, ob das Online-Dating erfolgreich war: „Es gab ein Happy End, ich habe meine heutige Frau kennengelernt, nachdem ich das Dating-Portal gewechselt habe“, erzählte Dirk Omlor. Viel Applaus von den Zuhörern und Wein als Geschenk von Birgit Bauer gab es nach der über zweistündigen, sehr abwechslungsreichen Lesung. „Sehr kurzweilig und interessant“, lobte Roswitha Schweißguth aus Mutterstadt. Sie würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Viele Besucher nahmen auch gleich ein Buch mit, natürlich signiert vom Autor.