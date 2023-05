„Mein Israel und ich – Entlang der Road 90“ heißt das neue Buch von ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht. Ihre Reise führte sie dabei von der libanesischen Grenze bis ans Rote Meer. Am 8. Mai ist sie mit ihrem Werk zu Gast für eine Lesung in Limburgerhof.

Die Road 90 ist mit 480 Kilometern die längste Nationalstraße Israels. Sie gilt aber auch als Lebensader der Region. Auf dieser hat sich die Fernsehjournalistin Nicola Albrecht auf eine Reise begeben. Vom See Genezareth über das Westjordanland bis ans Rote Meer.

Mönche, Beduine, Siedler

Über diese Reise schreibt sie in ihrem Buch „Mein Israel und ich – Entlang der Road 90“. Sie berichtet von den Begegnungen mit Mönchen und Tanzlehrern, Beduinen und Siedlern, heißt es in der Ankündigung. Die Region ist politisch allerdings nicht immer ganz einfach. Und so geht es auch um den Kampf ums Dasein, um alte Konflikte und neue Herausforderungen und eine atemberaubende Landschaft.

Daneben berichtet Albrecht von den verschiedenen Begegnungen mit interessanten Typen, die sie entlang der Road 90 gemacht hat. Etwa von Avi und seiner „Knaipe“, von kreativen Kibbuzniks und traditionellen Beduinen. Und auch eine Taufe im Jordan ist Teil der Geschichte.

Termin

Lesung mit Nicola Albrecht am 8. Mai, 18 Uhr, Gemeindebücherei Limburgerhof. Eintritt: fünf Euro. Karten im Vorverkauf bei der Buchhandlung Frank und in der Bücherei.

Lesezeichen

„Mein Israel und ich – Entlang der Road 90“ von Nicola Albrecht, Verlag: Polyglott, 224 Seiten, ISBN-10 3846408719; Preis: 16,99 Euro.