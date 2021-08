Ein Mitmachvortrag von Patricia Küll zum Thema Lebensfreude steht am Dienstag, 14. September, 19.30 Uhr, auf dem Programm der Schifferstadter Stadtbücherei. Am 30. September gibt es Kabarett. Vorsicht: Hormonfalle.

In einem interaktiven Vortrag will die in Mainz lebende Autorin und Moderatorin Patricia Küll den Zuhörern deutlich machen, wie man sich mit einfachen Mitteln die Lebensfreude zurückholen kann, warum auch Krisen Sinn machen und warum man fremden, nackten Männern durchaus dankbar sein kann.

Vorsicht: Teenager in der Pubertät

Kabarett mit Matthias Jung steht am Donnerstag, 30. September, auf dem Programm der Stadtbibliothek. Wer Teenager in der Pubertät hat, kennt hitzige Diskussionen über Schule und Zimmeraufräumen. Und man muss lernen loszulassen. Am liebsten wohl die Kreditkarte. Es hormoniert prächtig – zu Hilfe eilt Matthias Jung mit seinem Kabarett „Abenteuer Pubertät – so peinlich kommen wir nicht mehr zusammen!“ Der Diplom-Pädagoge, Familien- und Pubertäts-Coach sowie Spiegel-Bestseller-Autor nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der Teenager, gibt wissenschaftliche Einblicke in ihre Verhaltensweisen und Gehirne. Die Veranstaltung findet ebenfalls im Alten Rathaus statt.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln. Sollte die Veranstaltung abgesagt werden müssen, werden die Kartenkäufer informiert.

Kartenverkauf

Kartenverkauf und Kontaktdatenerfassung sind ab sofort bei der Stadtbücherei, Rehbachstraße 2, oder telefonisch unter der Nummer 06235 925830 möglich.