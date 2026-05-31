Der Kunst- und Kulturverein (KuK) Römerberg hat für eine Bereicherung in der Gemeinde gesorgt. Über den Weg von der Idee bis zur Umsetzung ließe sich fast ein Buch schreiben.

Lesen und lesen lassen – so könnte die neueste Errungenschaft im Römerberger Ortsteil Heiligenstein, schräg gegenüber der katholischen Kirche, umschrieben werden. An der Stelle, neben dem Eingang zur katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB), steht nämlich seit wenigen Tagen eine Telefonzelle. Die ist nicht nur Retro, sondern folgt gleichzeitig einem Trend der Zeit.

Nicht telefonieren sollen die Menschen in der Zelle, sondern ihren literarischen Horizont erweitern und anderen dabei helfen, das gleiche zu tun. Bücherzellen haben längst die Kommunen erobert. In Heiligenstein ist der Anfang dank des KuK gemacht worden. Fünf Jahre hat die Verwirklichung gedauert, nun können Bücher eingestellt und ausgeliehen werden.

„Für Römerberg haben wir eine besondere Telefonzelle gesucht. Nicht das bekannte 0815-Modell, das jeder hat“, machte der Vorsitzende Roland Hacker bei der Inbetriebnahme deutlich. Stattdessen ist es der seltene Typ „Altstadt-Modell-historisch“ geworden, den der KuK in Waldlaubersheim aufgestöbert hat.

Stark renovierungsbedürftig

„Wir waren ziemlich naiv und dachten, wir holen das Ding mit dem Hänger, streichen es und stellen es auf“, berichtete Hacker im Kreise geladener und interessierter Gäste. Weit gefehlt. Ein Radlader kam zum Einsatz. Dann mussten in Römerberg Gustav Adlhoch und Leo Bartsch ran: Das gute Stück hatte sich verzogen und war stark renovierungsbedürftig. „Den beiden haben wir zu verdanken, dass wir die Zelle heute in dem super Zustand präsentieren können“, sagte Hacker. Den optimalen Standort sieht er vor der KÖB gegeben. Nicht nur, weil das Bücherei-Team sich dankenswerter Weise zur Pflege der Bücherzelle bereiterklärt hat, sondern weil der Platz stark frequentiert ist. „Das beugt dem Vandalismus etwas vor“, meinte Hacker im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Bei der Aufstellung ist der Bauhof der Gemeinde mit im Boot gewesen. „Es wurde auf die Schnelle ein Weg angelegt und das Gelände aufbereitet“, informierte Bürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne). Die Bepflanzung soll im Herbst folgen. Eine Bank in der gleichen roten Farbe wie die Zelle, wurde „just in time“ aufgestellt.

Ziel: Bürger einbeziehen

„Wir brauchen etwas, wo die Bürger aktiv und einbezogen werden. Das Gemeinschaftsgefühl ist wichtig“, betonte Hacker und beschrieb damit die Motivation, die hinter der Umsetzung des Bücherschrankes steckt, der – ebenso wie die bemalten Litfaßsäulen in Römerberg – zur Kunst im öffentlichen Raum zählt. Der hat sich der KuK verschrieben.

Die Bücherzelle in Heiligenstein soll einen Anfang markieren, war den Worten Hoffmanns zu entnehmen. „Wir denken über weitere Schränke nach“, kündigte er an.