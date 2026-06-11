Lesen, Vorlesen und kreativ werden: Vom 15. Juni bis 16. August beteiligt sich die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) Böhl am „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ und am „Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz“. Beide landesweiten Aktionen laden laut Mitteilung des Veranstalters Kinder und Familien dazu ein, in die Welt der Geschichten einzutauchen. Neu ist das Erscheinungsbild der Aktionen: Roboter begleiten den Lese- und Vorlese-Sommer. Sie sollen für frischen Wind bei den Ferienangeboten sorgen. Beim Lesesommer können Jugendliche kostenlos aktuelle Bücher ausleihen. Wer während der Aktion mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde und nimmt an einer Verlosung teil. Der Vorlese-Sommer richtet sich an Kinder im Vorlesealter. Mit Eltern, Großeltern oder Geschwistern werden Bücher entdeckt. Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel. Wer mindestens drei Bücher vorgelesen und mindestens ein Bild gemalt hat, kann ebenfalls Preise gewinnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind direkt in der KÖB Böhl möglich. Das Büchereiteam hat rund 70 neue Bücher für den Vorlese- und Lese-Sommer besorgt. Statt des Interviews kann ein Buchtipp abgegeben werden. Dieser kann per Hand oder online ausgefüllt und in der Bücherei abgegeben werden. Alle Teilnehmer nehmen mit der Lesesommer-Karte (Ausweis) an der landesweiten Verlosung teil. Das Lesesommerfest wird am 4. September nachmittags stattfinden. Die Ausleihzeiten während des Lesesommers sind: Sonntags 9.30 bis 12 Uhr und mittwochs 15 bis 17 Uhr.