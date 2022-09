Neun neue Weinpatinnen und -paten gibt es im Rhein-Pfalz-Kreis. Sie sind kürzlich bei einer kleinen Feierstunde im Kleinniedesheimer Schloss ernannt worden. Wenige Tage vorher hatten sich bereits rund 15 Weinpaten im örtlichen Landratswingert für die diesjährige Lese getroffen.

Der heiße und trockene Sommer habe den Weintrauben nicht geschadet, die Reben hätten voller dunkler und süßer Trauben gehangen, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Qualität der Regenttrauben für den späteren Patenwein sei sehr gut, die Süße mit 86 Grad Oechsle hervorragend. Gelesen worden sei bei bestem Wetter und spätsommerlichen warmen Temperaturen.

Die neuen Weinpaten wurden dann wenige Tage darauf – soweit anwesend – im Sitzungssaal des Schlosses in Kleinniedesheim ernannt: Jule Brand aus Dudenhofen ist mit dem deutschen Fußballnationalteam Vize-Europameisterin bei der Europameisterschaft der Frauen in England geworden und war bei allen sechs Spielen im Einsatz. Unter Vertrag ist sie aktuell beim VfL Wolfsburg. Bob Bertemes aus Altrip ist ein Weltklasse-Kugelstoßer, der aus Luxemburg stammt und seine Heimat am Rhein gefunden hat. Er startete schon bei Olympischen Spielen, zuletzt in Tokio, verschiedenen Weltmeisterschaften und Militärweltspielen. Dennis Fanelsa, Senior Vice President Site Management BASF SE, ist Ansprechpartner der BASF für die Belange des Landkreises und verantwortlich für den Gastro-Bereich und Weinkeller des Unternehmens. Claudia Degen aus Schifferstadt ist Gesangslehrerin und hat beim Deutschen Rock- und Pop-Preis vier Awards für ihren ersten eigenen Song „Soulmates“ gewonnen. Katharina Gotterbarm aus Lambsheim hat ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und drei Wochen auf dem Forschungsschiff Polarstern verbracht. Roland Harbich aus Maxdorf ist Gründer und Leiter des Gitarrenensembles an der Justus-von-Liebig-Realschule-plus in Maxdorf. Er ist dort Gitarrenlehrer und hat mittlerweile zwei Lehrwerke zum schulischen Gitarrenunterricht geschrieben. Helmut Schießl aus Schifferstadt ist laut Kreisverwaltung „der Quittenpapst schlechthin“. Und Oliver Kolb sowie Ulli Sauer sind Vorstandsmitglieder der Sparkasse Vorderpfalz.

Die Ernannten erhielten zur Patenschaft neben einer Urkunde eine 1,5 Liter-Magnumflasche Regent des Jahrgangs 2021 und vergrößern die Zahl der Weinpatenschaften auf nun 106. Zum Weinpaten wird ernannt, wer sich um den Rhein-Pfalz-Kreis im besonderen Maße verdient gemacht oder als Kreisbürger etwas Besonderes geleistet hat. Somit spiegeln die Geehrten die Vielfalt des Landkreises in den Bereichen Kunst, Kultur, Kirche, Bildung und Wirtschaft wider.

Die Weinpaten werden zu mindestens drei Terminen im Jahr im Weinberg eingeladen und können damit verfolgen, welche Arbeiten im Weinberg anstehen und wie ein Rebstock gepflegt werden muss. Dazu gehören das Pflanzen einer Rose an einer Rebzeile, das Rebenschneiden und die Weinlese.

