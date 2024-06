Ohne Fremdeinwirkung stürzte ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad am Dienstagabend auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip. Laut Polizei blockierte nach aktuellem Ermittlungsstand aus unbekannter Ursache kurz hinter dem Ortsausgang Waldsee der Lenker des Motorrads. Der 18-Jährige fuhr deshalb in den Seitenstreifen. Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung. Das Motorrad erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und wurde abgeschleppt.