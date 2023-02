Mit dem Start der Tiefbauarbeiten für schnelles Internet in Kleinniedesheim in dieser Woche beginnen auch die Hausbegehungen. Darauf weisen die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und das Unternehmen Deutsche Glasfaser hin.

Bei den Terminen an und in den Gebäuden geht es demnach darum, die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen. Baupartner von Deutsche Glasfaser sei die Firma Libra, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor Ort werde außerdem gemeinsam mit dem jeweiligen Kunden festgelegt, wie die Installationswege innerhalb des Hauses verlaufen sollen. Libra komme auf die Haushalte zu, um Termine zu vereinbaren. Sollte niemand zu Hause sein, werde eine Nachricht im Briefkasten hinterlassen. Laut Deutsche Glasfaser können sich die Mitarbeiter ausweisen, und die Identifikationsnummer könne unter Telefon 02861 890600 überprüft werden.

Projektmanager Philipp Oremek verweist in der Mitteilung auf moderne und effiziente Tiefbauverfahren. So würden die Leerrohre „minimalinvasiv“ in die Straßen eingebracht. Die Arbeiten fänden in enger Abstimmung mit der Kommunalverwaltung statt. Anwohnern verspricht das Unternehmen, über bevorstehende Aktivitäten frühzeitig mittels Posteinwurf zu informieren. Fragen zum Bau würden montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr unter der kostenlosen Hotline 02861 89060940 beantwortet.