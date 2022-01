Alle reden über den Klimawandel. Und wer tut etwas dagegen? Ja, wer kennt sich überhaupt so richtig mit dem Thema aus? Im Rhein-Pfalz-Kreis sollen die Bürger klimafit gemacht werden. Helfen soll ein Kurs.

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises offeriert den klima.fit-Kurs. Wer mitmacht, bekommt nach sechs Kursabenden ein Zertifikat, das von Landrat Clemens Körner (CDU) oder einem seiner Stellvertreter übergeben wird. „Anmelden und loslegen“, wirbt der Kreis in seiner Ankündigung. Beginnen wird der Kurs am 31. März. Klimafit ist man dann im Juni. Die Abende in Präsenz (18 bis 21 Uhr) finden jeweils donnerstags in der Realschule plus in Limburgerhof statt. An den beiden Online-Terminen können die Teilnehmer von zu Hause aus dabei sein.

Mit den sechs Kurseinheiten sollen Interessierte mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht werden. Der Fokus liegt laut Kreisverwaltung auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und auch vor Ort in der Region herbeiführt. Darüber hinaus will der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz geben. An zwei Terminen werde daher nicht nur die überregionale, sondern auch die regionale und lokale Klimaschutz-Praxis im Rhein-Pfalz-Kreis vermittelt.

Rund um den Globus forderten Menschen, unter anderem bei den „Fridays for Future“-Aktionen, ein entschlossenes Handeln für mehr Klimaschutz von der Politik. „Dass die Auswirkungen des Klimawandels auch Deutschland und unsere unmittelbare Region betreffen, merken wir immer deutlicher, beispielsweise an vermehrten Hitzetagen über 30 Grad, Dürren, Starkniederschlagsereignisse“, heißt es seitens des Kreises. Es sei Aufgabe der Kommunen, die Probleme anzugehen und dafür brauche es engagierte Bürger.

Noch Fragen?

Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind im Netz unter https://t1p.de/Klimafit-rpk zu finden. Und auch unter dem Link www.wwf.de/aktiv-werden/bildungsarbeit-lehrerservice/klima/vhs-kurs-klimafit gibt es noch weitere Informationen.