Die Probleme an der Grundschule in Dudenhofen zeigen: Das Land muss sich verstärkt um Lehrer für diese Schulform bemühen.

Klar, mit krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrern muss jede Schule irgendwie zurechtkommen. Bei den Problemen, die es aber offenbar seit Jahren an der Clemens-Beck-Grundschule in Dudenhofen gibt, hätte schon längst von Behördenseite eingegriffen werden müssen. Ganze Jahrgänge von Kindern kennen Schule dort nur als Ausnahmezustand. Die Aufsichtsbehörde entschuldigt die Situation damit, dass sie selbst nicht auf das nötige Personal zugreifen kann, um zu helfen. Wenn es aber tatsächlich nicht möglich ist, bei vielen Langzeiterkrankten für qualifizierte und zuverlässige Vertretungen zu sorgen, weil kein Personal auf dem Markt ist, dann deutet das darauf hin, dass der Beruf des Grundschullehrers offenbar nicht attraktiv genug ist. Aufgabe des Landes wäre es, ihn so attraktiv zu machen, dass wieder ein regulärer Schulbetrieb für die Kinder in Dudenhofen und an anderen von ähnlichen Problemen geplagten Schulen möglich ist.