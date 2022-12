Voraussichtlich ab Januar wird die Alfons-Legner-Straße im Ortsteil Hochdorf saniert. Bei der Gelegenheit erneuert der Abwasserbetrieb die Kanalhausanschlüsse. Eigentlich sollte das Projekt schon längst erledigt sein.

Die Fahrbahn, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung in der Alfons-Legner-Straße möchte die Ortsgemeinde Hochdorf-Assenheim schon seit Jahren erneuern. Das Vorhaben, das eigentlich schon längst erledigt sein sollte, hat sich jedoch aus verschiedenen Gründen immer wieder verzögert. Anfang des nächstes Jahres soll es nun aber tatsächlich umgesetzt werden.

Stehen solche Arbeiten an, überprüft der Abwasserbetrieb der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim stets, ob die in der Straße verlegten Leitungen in Ordnung sind oder, wenn die Straße ohnehin aufgerissen wird, gleich mit erneuert werden sollten. In diesem Fall ergab die Kontrolle mittels einer TV-Befahrung, dass sich der Kanal in einem guten Zustand befindet. Bei den 16 Hausanschlüssen sieht das hingegen anders aus: Die brauchen eine Sanierung.

Aus praktischen und Kostengründen haben Orts- und Verbandsgemeinde nach einer Baufirma gesucht, die sämtliche Arbeiten erledigen kann. Fünf Unternehmen haben sich hierfür beworben, den Zuschlag haben die politischen Gremien der Johann Schön & Sohn Bau GmbH aus Speyer erteilt. Sie hat mit rund 778.000 Euro das günstigste Angebot unterbreitet.

Im Januar soll’s losgehen

Die Verbandsgemeinde übernimmt davon die Kosten für die Kanalhausanschlüsse, die sich auf rund 90.000 Euro belaufen. Darüber hinaus fallen für die Ortsgemeinde rund 513.000 Euro für den Straßenbau und fast 54.000 Euro für die Beleuchtung an. Die knapp 121.000 Euro für den Austausch der Frischwasserleitung muss der Wasserversorger übernehmen.

„Beginnen werden die Bauarbeiten in der Alfons-Legner-Straße voraussichtlich im Januar. Sie erfolgen in zwei Bauabschnitten“, kündigte Andreas Helbig, Leiter der Abwasserbetriebs, an. Was das für die Anwohner bedeutet und worauf sie achten müssen, darüber würden die Betroffenen demnächst noch informiert.