Für die Bürger ihrer vier Dörfer will die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen im kommenden Jahr eine LED-Tauschaktion anbieten. Damit die Energiesparidee verwirklicht werden kann, soll sich die Verwaltung um eine Bezuschussung kümmern.

Der Rat hat die Verwaltung damit beauftragt, beim Land eine entsprechende Förderung über 12.000 Euro aus dem Landes-Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation zu beantragen und zum Wechseltermin eine Auswahl an modernen LED-Leuchtmitteln vorrätig zu halten. Jeder Bürger soll maximal fünf alte Leuchten gegen stromsparende neue Modelle tauschen können. Andreas Heck (CDU) sprach von einer „tollen Geschichte“, die nicht in der dunklen Jahreszeit über die Bühne gehen sollte. Weil nicht alle Bürger am gleichen Tag Zeit hätten, schlug Jürgen Schall (Grüne) eine Tauschwoche vor.