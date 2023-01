Unter dem Motto „Her mit den Weihnachtsbäumchen – alles Nadelige zu uns“ starten die Aktiven der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Neuhofen am Samstag, 14. Januar, ihre jährliche Sammelaktion im Ort. „Die großen und kleinen Wasserretter strömen ab 9.30 Uhr in Neuhofen aus und sammeln alles, was Nadeln hat(te), ein“, schreibt Stefan Bentz, der Vorsitzende der Ortsgruppe. Die Bäume sollten ohne Baumschmuck bis 9 Uhr an der Straße bereitliegen, bitten die fleißigen Einsammler. Sie freuen sich außerdem sehr über Spenden.

Bereits eine Woche zuvor, am kommenden Samstag, 7. Januar, sind die DLRG-Kollegen von der Ortsgruppe Limburgerhof unterwegs, um die ausgedienten Weihnachtsbäume in ihrer Gemeinde einzusammeln. Nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden Jakob Geiges sind die Lebensretter in Limburgerhof ab 8 Uhr unterwegs: „Über Spenden für die Jugendarbeit und den Erhalt unserer Wache freuen wir uns sehr“, teilt er mit.