Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Hier in Hanika, wie ganz allgemein in Ruanda, wird die Situation immer schlimmer und schlimmer“, schreibt Abbé Justin an seine Freunde in Waldsee. Er ist einer der drei katholischen Priester der Waldseer Partnergemeinde und er weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht, zu groß ist die Not durch die Corona-Pandemie.

Die Partnerschaft zwischen Hanika und Waldsee besteht seit 36 Jahren. 2016 war Gerald Tremmel, Vorsitzender des Partnerschaftskreises, zum ersten Mal zu Besuch in dem ostafrikanischen Land.