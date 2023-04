Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es ist ein großer Trost für mich, dass mein Mann am Ende nicht leiden musste“, sagt Christine Hinderberger, die ihren Ehemann vor einem Jahr verloren hat. Ein Palliativmediziner hat ihn in seinen letzten Tagen zu Hause begleitet. Er ist Teil eines Netzwerks in der Hospizarbeit, von dem zu wenige Betroffene wüssten, sagt der Arzt.

Ein Netz knüpfen, eng zusammenarbeiten, Gemeinschaftsgedanke leben – das sind Begriffe, die immer wieder fallen im Gespräch mit den Mitarbeitern des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdiensts