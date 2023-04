Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Otterstadter Landwirte klagen gegen das Land, weil es einen Abschnitt des Rheinhauptdeichs nicht erhöhen, sondern an anderer Stelle neu bauen will. Das Verfahren zieht sich seit Jahren hin. Der Schutz vor einem 200-jährlichen Hochwasser ist nicht vollständig gewährleistet. Zuletzt rückten deshalb die Landwirte in den Fokus der Kritik. Sie wehren sich und betonen, dass alle dasselbe wollen.

Der Hochwasserschutz ist seit der Flutkatastrophe im Ahrtal wieder vermehrt in den Fokus gerückt. Das 1,85 Kilometer lange Stück des Rheinhauptdeichs zwischen Reffenthal und Kollerstraße