Einen Legehennenstall für 1000 bis 1600 Tiere will ein Landwirt in der Gemarkung Grenzlache in Maxdorf bauen. Einer entsprechenden Bauvoranfrage stimmten die Mitglieder des Maxdorfer Ortsgemeinderats nun bei sechs Enthaltungen und einer Gegenstimme zu.

Als Standort für seinen Legehennenstall hat der Landwirt den unteren Bereich der Gemarkung Grenzlache, zwischen der A 61 und dem Floßbach, vorgesehen. Das Gebiet gehöre zum sogenannten Außenbereich, in dem eigentlich nicht gebaut werden darf, sagte Maxdorfs Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU). Für Landwirte gelte jedoch eine Ausnahme, eine sogenannte Privilegierung, deshalb könne die Ortsgemeinde die Zustimmung gar nicht verweigern. Zudem passe ein landwirtschaftlicher Betrieb wie ein Legehennenstall gut zu Maxdorf, ergänzte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Baumann. Erstaunt zeigte sich Oliver Nagel-Schwab (FDP): Bisherige Anfragen, etwa von einem Schweinezüchter, seien mit der Begründung, das könne sich „auf unseren guten Boden“ auswirken, abgelehnt worden. Er könne nicht nachvollziehen, warum diese Befürchtung bei einem Legehennenbetrieb nicht besteht.

Auf Unklarheiten verwiesen Anna Maria Kassel und Andreas Mayer (Grüne): In der Anfrage stehe einmal, dass 1000 Hühner gehalten werden sollen, einmal sei von 1600 Hühnern die Rede. Auch sei einmal von einer biologischen, einmal von einer ökologischen Haltung die Rede. Bevor das nicht geklärt sei, könne man nicht zustimmen. Werner Baumann verwies darauf, dass diese Fragen für die Entscheidung des Rats rechtlich nicht relevant sind. Die Zustimmung dürfe nur auf baurechtlichen Aspekten beruhen. Ebenso sei die Prüfung der Frage, ob in dem Überschwemmungsgebiet ein fester Stall gebaut werden darf, nicht Aufgabe des Rates, sondern der Kreisverwaltung. Ganz andere Bedenken hatte Sylvia Reis (CDU): Sie befürchtet, dass Verkehrsteilnehmer abgelenkt werden, wenn da „1600 Hinkle im Gelände sind“.