Gemeinsam mit der Klimaliste will Friedrich Hiemenz die Landstagswahl im März zur Klimawahl machen. Die kommende Legislaturperiode sei entscheidend für das Abmildern der Klimakrise. Dafür will Hiemenz nach Mainz und tritt im Wahlkreis 38 als Direktkandidat an.

Ein Auslandsjahr in Ghana hat Friedrich Hiemenz die Augen geöffnet und mit den Auswirkungen der Klimakrise konfrontiert. „Spätestens da war klar, dass das Thema meine politische Priorität einnimmt“, sagt der 23-Jährige aus Mainz, dessen Familie aus Limburgerhof stammt.

Nach seinem Studium der Nachhaltigkeitsökonomik an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, das er in diesem Wintersemester abgeschlossen hat, ist Hiemenz auf die Klimaliste gestoßen und habe in ihr gesehen, was er bei keiner Partei im Land erkenne: „Wissenschaftsbasierte, konsequente Forderungen, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen“, sagt er. „Für mich macht die Liste quasi Politik aus Notwehr.“

„Das Thema Klima ist kein lästiges Anhängsel“

Dabei will Hiemenz die Liste unterstützen und tritt bei der Landtagswahl im März als Direktkandidat im Wahlkreis 38 an, der die verbandsfreien Gemeinden Böhl-Iggelheim, Limburgerhof und Mutterstadt sowie die Verbandsgemeinden Rheinauen, Dannstadt-Schauernheim und Maxdorf umfasst. „Wir bringen das Thema Klima auf die Agenda und fordern ein, es mit Priorität zu behandeln statt es als lästiges Anhängsel zu betrachten“, sagt er. Auch abseits der Politik setzt sich Hiemenz für die Umwelt ein: Er wird bald für ein Start-up arbeiten, das Unverpackt-Ecken in Supermärkte integriert.