Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Freitagmittag in Schifferstadt ereignet. An der Einmündung der L454 (Speyerer Straße) in die Carl-Benz-Straße hatte ein 20-jähriger Fahrer die Vorfahrt einer 36-Jährigen missachtet, die von Schifferstadt in Richtung Speyer unterwegs war. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu Sicherungsmaßnahmen an ihrem Auto wurde auch die Feuerwehr Schifferstadt hinzugezogen. Während des Einsatzes musste die Fahrbahn für etwa 20 Minuten gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, schätzen die Beamten.