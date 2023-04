Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Herbst kommt allmählich. Die Felder verwandeln sich in orange, denn Kürbisse werden reif. Kürbisse, daraus macht man nicht nur Suppe. Die werden auch zu Halloween gebraucht. Der Gruseltag ist auch künstlerisch wertvoll. Wie so manches im Rhein-Pfalz-Kreis. Aber dass es hier wunderschön ist, ist ja bekannt – egal, ob bei Tag oder in der Nacht.

Verschwommen

Es ist ja teilweise schon schön ländlich im Landkreis. Schließlich ist der Rhein-Pfalz-Kreis ja auch als Gemüse-Hotspot bekannt. Aber das ist ja nur