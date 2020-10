Es ist wieder soweit: Der Landrat wandert. Selbstverständlich nicht alleine. Clemens Körner (CDU) lädt seine Kreisbürger ein, sich ihm anzuschließen. Heuer führt die Tour rund um Neuhofen. Bequeme Schuhe anziehen und das Seuchen-Lätzchen einpacken – dann kann es am 31. Oktober losgehen.

Zu Landrat und willigen Mitwanderern wollen sich der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen, Patrick Fassott (SPD), und Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) gesellen. Der geplante, rund zehn Kilometer lange, Rundweg verläuft durch die Gemarkung Neuhofen. Treffpunkt ist laut Kreisverwaltung um 13.30 Uhr die Waldpark-Festhalle im Unterwald Neuhofen (Zufahrt über die Ringstraße). Nach einer Begrüßung wird die Wandergruppe gemäß der Planungen zum Rehbach-Schöpfwerk laufen und dort Wissenswertes über den Hochwasserschutz und den Ausbau des Rehbachdamms durch den Gewässerzweckverband erfahren. Danach wird am Kistner Weiher vorbei das Badegebiet Schlicht besichtigt und durchlaufen, bevor sich die Wandergesellschaft im Naturfreundehaus Neuhofen auf Einladung des Landrates stärken kann.

Zum Abschluss ist ein Umtrunk geplant

Auch der kirchliche Aspekt soll am Reformationstag nicht zu kurz kommen, heißt es seitens der Kreisverwaltung, sodass die Besichtigung der frisch renovierten evangelischen Kirche in Neuhofen durch Pfarrer Ralph Gölzer auf dem Programmpunkt steht. Der Abschluss der Tour soll dann gegen 18.15 Uhr wieder am Waldpark sein, wo die Wanderer von der Ortsgemeinde Neuhofen zu einem abschließenden Umtrunk eingeladen werden. „Wer dann noch den Wunsch nach einem Abendessen verspürt, kann sich (auf eigene Kosten) in der Waldpark-Gaststätte einfinden“, schreiben die Organisatoren der Wanderung, deren Ziel es ist, den Kreisbürgern, auf abwechslungsreiche Art und Weise die Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises vorzustellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten jedoch die Corona-Regeln und ein Mund-und-Nasenschutz ist mitzubringen.