Landrat Clemens Körner (CDU) lädt am Samstag, 3. September, zu einer Wanderung in und rund um Maxdorf ein.

Mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maxdorf, Paul Poje (CDU), geht es auf einen Rundweg, der auch durch Lambsheimer und Birkenheider Gebiet führt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz des Maxdorfer Tennisclubs, Am Neugraben 1 bis 3. Von dort wandert die Gruppe am Maxdorfer Weiher, Wasserwerk, Kreishallenbad und Wertstoffhof vorbei sowie entlang des Ochsengrabens zum Modellflugverein Bad Dürkheim und dem Akazienwald zur L454. Dann geht’s an der Isenach entlang zum Eyersheimer Hof. Dort befindet sich das Renaturierungsgebiet des Erpolzheimer/Birkenheider Bruchs, zu dem es Informationen gibt. Am Seegraben führt die Tour zurück durch den Heidewald und an der Bienenhaltung eines Hobbyimkers vorbei, wo die Wanderer Wissenswertes über die Bienenzucht erfahren. Zum Abschluss ist die Route über den Maxdorfer Jubiläumspfad zurück zum Weiher und dem TC-Parkplatz geplant. Dort ist ein Umtrunk mit Imbiss vorgesehen. Die Strecke ist rund 8,5 Kilometer lang. Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis spätestens 30. August per E-Mail an kornelia.barnewald@kv-rpk.de gebeten.