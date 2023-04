Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dick und unnahbar, der Kreishaushalt ist eben kein Bestseller. Aber fast so spannend wie ein guter Krimi, meint Clemens Körner (CDU) mit einem Augenzwinkern. Mit Landrat und Kämmerer Stefan Kopf haben wir das Zahlenwerk aufgeschlagen.

Herr Körner, Herr Kopf, Sie wissen es schon. Unsere erste Frage zum Kreishaushalt lautet?

Körner: Wie viel wiegt die Druckversion?