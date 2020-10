Die Landratswanderung am kommenden Samstag, 31. Oktober, ist abgesagt. Das hat Clemens Körner entschieden, weil die Corona-Fallzahlen auch im Rhein-Pfalz-Kreis weiter steigen und inzwischen die 50er-Marke überschritten haben. Der Kreis ist seit Montag Risikogebiet. „Die erwartete Anzahl wanderaffiner Bürgerinnen und Bürger, die gemeinsam mit dem Landrat und den Vertretern der Gemeinden den Kreis erkunden wollten, lässt erwarten, dass eine Kontaktreduzierung, wie sie aktuell geboten ist, nicht mehr umgesetzt werden kann“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Kreisverwaltung. Landrat Körner drückt es so aus: „Sinn der Wanderung ist es doch, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen. Das geht unter den aktuellen Umständen aber nicht. Abstand halten ist das Gebote der Stunde.“ Die ihm lieb gewonnene Tradition will Körner im Jahr 2021 wiederaufnehmen. btw