Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), wendet sich nach dem Hackerangriff gegen die Kreisverwaltung mit einem offenen Brief an die Bürger. Es sei zu befürchten, dass die Täter Daten der Verwaltung im Darknet, einem verschlüsselten Teil des Internets, veröffentlichen. Diese Daten könnten von Urlaubsanträgen von Verwaltungsmitarbeitern bis hin zu im System hinterlegten Ausweisdokumenten reichen, teilte er in einem Pressegespräch mit. Körner betont, man habe es hier mit „höchst unmoralischen Kriminellen“ zu tun. Man müsse also damit rechnen, dass Daten in jedem Fall veröffentlicht werden. „Der Schutz von personenbezogenen Daten hat für uns hohe Priorität“, heißt es in dem Schreiben. Die Kreisverwaltung erfülle einen hohen Sicherheitsstandard auf dem aktuellen Stand der Technik. Einen hundertprozentigen Schutz vor solchen Angriffen gebe es allerdings nicht. Wie groß das Ausmaß des Schadens durch den Hackerangriff vor gut einer Woche tatsächlich ist, wird momentan noch untersucht. Seit dem Angriff ist das Computersystem der Kreisverwaltung lahmgelegt.