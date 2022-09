Der Rhein-Pfalz-Kreis will sein Energiemanagement personell aufstocken. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montag beschlossen. Hinzu kommen soll ein Energiemanager oder eine Energiemanagerin, der oder die sich laut Landrat Clemens Körner (CDU) vor allem um Einsparpotenziale beim Energieverbrauch kümmern soll. Die Vollzeitstelle wird vom Bund drei Jahre lang mit 70 Prozent der Brutto-Personalkosten gefördert. Da die Stelle entsprechend zeitlich befristet ist, ist sie derzeit kein Thema im Stellenplan der Kreisverwaltung. Der Energiemanager soll eng mit der Klimaschutzmanagerin des Kreises zusammenarbeiten.