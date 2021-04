Mit Erfolg hat sich ein Ehepaar aus Altrip vor dem Landgericht Frankenthal dagegen gewehrt, dass ihre Nachbarin Tauben und sonstige Vögel mit Brot und weiteren Lebensmitteln füttert. Nach dem Urteil der Berufungskammer hat die Frau dies künftig zu unterlassen, damit es nicht zu Beeinträchtigungen des Nachbargrundstücks kommt. Hält sie sich nicht daran, muss sie mit einem erheblichen Ordnungsgeld oder sogar Ordnungshaft rechnen. Die Kammer hat damit eine Entscheidung des Amtsgerichts Ludwigshafen abgeändert, das die Klage in erster Instanz noch abgewiesen hatte. Zur Überzeugung der Kammer steht fest, dass die Nachbarin immer wieder Lebensmittel auf ein Garagendach geworfen hat und hierdurch Tauben und andere Vögel angelockt wurden. Die Tiere verschleppten das Brot auch auf die Nachbargrundstücke. Das klagende Ehepaar hat erfolgreich geltend gemacht, dass es dadurch zur Verschmutzung ihres Grundstücks komme. Vor allem aber seien ihre im Garten lebenden Schildkröten gefährdet, denn diese würden krank, wenn sie das ausgelegte Brot fressen. Das Landgericht geht davon aus, dass Wiederholungsgefahr besteht. Denn die Frau habe selbst in der Berufungsinstanz noch geleugnet, dass sie gefüttert habe, was aber von Zeugen eindeutig bestätigt worden sei. Die Androhung erheblicher Konsequenzen sei erforderlich, damit die Frau künftig ihre falsch verstandene Tierliebe aufgebe, heißt es. Die Entscheidung ist rechtskräftig.