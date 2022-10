37 Frauen haben sich vor 70 Jahren getroffen, um sich zu einem Ortsverein der Landfrauen zusammenzuschließen. Das Jubiläum wurde nun mit einem Festakt gefeiert.

Damit ist der Maxdorfer Ortsverein nach eigenen Angaben nur vier Jahre jünger als die Dachorganisation, der Deutsche Landfrauenverband mit seinen inzwischen mehr als 12.000 Ortsgruppen. Und während Frauen in Westdeutschland bis 1977 ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns weder arbeiten noch einen Führerschein machen durften, engagierten sich die Landfrauen in Maxdorf schon ab 1952 für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen im ländlichen Raum.

Beim Festakt wurde alter Zeiten gedacht, es wurden „schöne Erinnerungen geteilt und die Leistungen der Landfrauen gewürdigt“, berichtet Anne Katrin Oberdorf im Namen des Vorstandsteams. Die mehr als 120 Gäste schnipsten und klatschten begeistert zu Tim Fröhlich an der Gitarre, der die Veranstaltung musikalisch umrahmte. Mit Anneliese Wingerter war sogar eine der beiden noch lebenden Gründungsmitglieder vor Ort.

Lob für Social-Media-Arbeit

Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU) erzählte in seinem Grußwort von vielen Begebenheiten wie dem Gemüseverkauf auf dem Speyerer Bauernmarkt oder die Rolle der Landfrauen als „K.O.-Stand“ auf der Kerwe, also dem Ausschankstand, der als letzter noch offen hat und bei dem man den letzten Absacker trinkt. Das Grußwort des Verbandsbürgermeisters Paul Poje wurde verlesen. Die Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbands Vorderpfalz, Rose Reber, lobte die Maxdorfer Gruppe unter anderem für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Social-Media-Arbeit, die ein modernes Bild der Landfrau in der Öffentlichkeit darstelle. Die ehemalige Vorsitzende Betina Guhmann beantwortete die häufig gestellte Frage „Warum bist du bei den Landfrauen?“ mit „Weil’s schää ist“. Und die ehemalige Teamvorstand-Ansprechpartnerin Rosel Heißler sang eine Lobeshymne auf das Ehrenamt.

Wandlungsfähige Landfrauen

Ein Video dokumentierte, welche Vielfalt an Veranstaltungen die Landfrauen seit ihrer Gründung ihren Mitgliedern bieten. Pauline Dengler aus dem Teamvorstand beschrieb die Wandlungsfähigkeit der Landfrauen.

Eine Zeitreise durch die 70-jährige Geschichte des Maxdorfer Ortsvereins bot eine Ausstellung mit acht Stationen, eine für jedes Jahrzehnt, mit einer Zeitleiste und privaten Leihgaben wie Fasnachtsorden, Kostüme, Fotos oder Kerwegläser aus den einzelnen Jahren.

Noch Fragen?

Mehr Informationen zu den Landfrauen Maxdorf gibt es auf Facebook (https://www.facebook.com/LandFrauenMaxdorf/ ), Instagram (https://www.instagram.com/landfrauenmaxdorf/) oder in der Whatsapp-Info-Gruppe (Anfrage über 0157 92499626).